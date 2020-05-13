2020/05/13 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نايف_سلوم تلخيص كتاب ميخائيل باختين - الفرويديّةكتب باختين هذه الكتابات"حول الفرويدية" سنة 1927 والفرويدية ماتزال قيد النمو، باسم مستعار هو (ف.



فولوشينوف) .



وقد ظهر هذا الاسم مرة أخرى على غلاف كتاب لاحق لباختين بعنوان (الماركسية وفلسفة اللغة) سنة 1929 .



ونشر كتاب ثالث سنة 1928 يحمل عنوان (المنهج الشكلاني مطبقاً على النقد الأدبي) باسم (ميدفيديف).



وكل من صاحبي الاسم المستعار لباختين كان ينتمي "لحلقة باخت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقد الفرويدية - نايف سلوم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقد الفرويدية - نايف سلوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).