نادية مراد تتصل بالكاظمي، فما هي مطالبها؟

2020/05/13 | 19:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد لغرض تهنئته، اتصلت الناشطة الأيزيدية و الحاصلة على جائزة نوبل للسلام برئيس الوزارء العراقي الجديد و تم مناقشة عدة مواضيع خلال الاتصال.قالت “نادية مراد” على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي انهم ناقشوا اهمية تلبية مطاليب المتظاهرين العراقيين نظرا لتضحيتهم الكبيرة.وقالت أيضاً، تحدثنا عن ضرورة مشاركة الأقليات في الحكومة الجديدة …

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