الفتح: الحكومة ستبدأ مفاوضتها مع امريكا لسحب قواتها الشهر الحالي

2020/05/13 | 19:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اكد تحالف الفتح، الاربعاء، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والفريق الذي شكله لمراجعة الاتفاقية الاسترايجية مع الولايات المتحدة ستبدأ مفاوضاتها مع واشنطن خلال الشهر الحالي.وقال النائب عن الفتح، فاضل الفتلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “قرار مجلس النواب السابق باخراج القوات الاجنبية من البلاد ملزم لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي ولن يحتاج […]

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