الحرم العلوي يتشح بالسواد في ليالي استشهاد أمير المؤمنين

2020/05/13 | 19:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأنه علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين، والنبأ العظيم والساقي على حوض الكوثر، يهرع الى مرقده المحبون، لاحياء ذكرى جرحه الذي لم يندمل بالرغم من مئات السنين ، النجفيون وكعادتهم، رجال

ونساء، احييوا الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان عند ضريح الإمام علي بن ابي طالب "عليه السلام"

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