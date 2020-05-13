مصر تسجل 338 اصابة جديدة و12 وفاة بكورونا

2020/05/13 | 19:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 338 اصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، انه "تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة".وأضافت انه "تم خروج 160 مصاب بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، مع تراجع حالات الإصابة"، مشيرا إلى أن "إجمالي المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 2486 حالة حتى اليوم".وأوضحت أن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا".

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