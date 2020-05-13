طوارىء كورونا: الصحة تلوح “بعودة الحظر الشامل” لكل العراق بلا استثناءات،،وإعلان الاغلاق التام في محافظتين

2020/05/13 | 20:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاربعاء، أنها رفعت توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن مستجدات فيروس كورونا بعد تسجيل أعلى نسبة اصابات بالوباء، فيما أعلنت محافظتي النجف والديوانية اغلاق الحدود الادارية والاستعداد لحظر تجوال وقائي شامل.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريحات لوكالة الانباء الرسمية، وتابعتها “يس عراق”، […]

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