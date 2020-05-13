وزير الصحة يوجه نداءً تحذيرياً للمواطنين بعد ارتفاع عدد الاصابات بكورونا

2020/05/13 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بيان رسمي

ملخص الإصابات المسجلة في جانب الكرخ لهذا اليوم الأربعاء ١٣/٥/٢٠٢٠

خمس اصابات/المحمودية/الحي العسكري/تقاطع الحمدان

اصابتين/الكاظمية/محله ٤٢١

اصابة واحدة/ الاسكان/محله٦٢٣

اصابة واحدة/الوشاش/محله٦١٩

اصابة واحدة/الشرطة الخامسة/محله٨٦٧

بغداد اليوم - متابعة

أجرت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء 13-5-2020، أول تحرك رسمي بعد تسجيل 119 إصابة بكرونا اليوم، وهي اعلى حصيلة يومية تسجيل بفيروس كورونا منذ دخوله الى البلاد.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة د.



سيف البدر

بغداد اليوم - بغداد

كشفت دائرة صحة الرصافة، الأربعاء (13 أيار 2020) تفاصيل الحالات الـ 35 المؤكد اصابتها، اليوم، بفيروس كورونا في دوائرها وتوزيعها الجغرافي.

وقال مدير الدائرة، عبد الغني الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت 35 اصابة جديدة بفيروس كو

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