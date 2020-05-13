صحة الكرخ تكشف تفاصيل الحالات الـ 34 المؤكد اصابتها اليوم بكورونا وتوزيعها الجغرافي

2020/05/13 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

ملخص الإصابات المسجلة في جانب الكرخ لهذا اليوم الأربعاء ١٣/٥/٢٠٢٠

خمس اصابات/المحمودية/الحي العسكري/تقاط...





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