بالفيديو .. محافظ النجف يعلن غلقها نهائياً والاعتذار عن استقبال الزائرين بمناسبة وفاة الامام علي

2020/05/13 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الاربعاء، غلق المحافظة نهائياً والاعتذار عن استقبال الزائرين بمناسب...





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