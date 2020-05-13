نائب بصري يبين لـ”المعلومة” الية اختيار مرشحي وزارة النفط

2020/05/13 | 20:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..كشف النائب عن محافظة البصرة عبد الامير المياحي، الاربعاء، عن الالية التي ستعتمد لاختيار مرشح وزارة النفط من بين الـ 44 مرشح المتقدمين للمنصب.وقال المياحي لـ/المعلومة/ ان “لجنة نواب البصرة تسلمت حتى الان 44 مرشح لوزارة النفط وتجري المداولة لاختيار مرشح الوزارة من بينهم من قبل نواب محافظة البصرة”.واوضح انه “تم الاتفاق […]

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