افتتاح دار للقضاء بناحية الخيرات في كربلاء المقدسة

2020/05/13 | 20:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… افتتحت الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة دار القضاء في ناحية الخيرات بحضور المحافظ نصيف الخطابي ورئيس محكمة استئناف كربلاء الاتحادية.وقال مدير الناحية فاضل الفتلاوي ل/المعلومة/ ان “دار القضاء التي افتتحت اليوم تتضمن محكمة جنائية وبدائة وشرعية ومحكمة متكاملة لخدمة ابناء الناحية”.واضاف الفتلاوي “ان الافتتاح جاء بعد سنة من حصول الموافقة […]

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