2020/05/13 | 20:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعلن النائب همام التميمي، الاربعاء، عن افتتاح مركز تسويقي قادر على استيعاب 30 الف طن من الحنطة شرق المحافظة.وقال التميمي لـ/ المعلومة/،ان” ديالى افتتحت اليوم مركز تسويقي جديد في قضاء بلدروز(30كم شرق بعقوبة) جرى تمويله من قبل الحكومة المحلية بكلفة بلغت نحو مليار دينار بعد استحصال الموافقات الاصولية من قبل وزارة التجارة”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: افتتاح مركز تسويق قادر على استيعاب 30 الف طن من الحنطة في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: افتتاح مركز تسويق قادر على استيعاب 30 الف طن من الحنطة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).