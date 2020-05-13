خاص لـ”العهد نيوز”.. قطاع الطوز يتلف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في صلاح الدين

2020/05/13 | 20:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين اعلنت الرقابة الصحية في الطوز بصلاح الدين، اليوم الاربعاء، عن اتلاف ١٠٠ لتر مواد سائله و٨٥كغم مواد غذائية صلبه غير صالحه للاستهلاك في أسواق القضاء.وقال الصيدلاني محمد اكبر مدير قطاع الطوز في حديث لـ” العهد نيوز” ان وحده الرقابه الصحية في المركز الصحي النموذجي في الجمهورية بحملة واسعة شملت كافه […]

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