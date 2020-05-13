بالانفوغراف.. تسجيل 34 اصابة جديدة بكورونا في الكرخ وشفاء 5 حالات

2020/05/13 | 20:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنشرت دائرة صحة الكرخ في بغداد، مساء اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في جانب الكرخ.وبحسب الموقف الذي حصلت عليه "كلكامش برس"، فإن عدد الاصابات الجديدة بكورونا بلغت 34 لهذا اليوم، وتم تسجيل 5 حالات شفاء .ووفقاً للموقف فإن حالات الإصابة التراكمية بلغت 316 حالة، والوفيات 9، والشفاء التام 124، اما حالات الاشتباه فبلغت 6975.

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