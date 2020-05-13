الديوانية تحدد موعد حظر التجوال وتتوعد المخالفين

2020/05/13 | 20:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن محافظ الديوانية، زهير الشعلان، اليوم الاربعاء، عن تحديد موعد حظر التجوال في المحافظة، متوعدا المخالفين باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.وقال الشعلان في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "خلية الازمة قررت فرض حظر التجوال في عموم المحافظة وغلق مداخل ومخارج المحافظة ومنع حركة المركبات والدراجات والمشاة، اعتبارا من الساعة السابعة مساءا حتى السادسة صباحا".وأضاف إنه "ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وذلك لارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في عدد من المحافظات والتزاما بقرارات خلية الأزمة المركزية".

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