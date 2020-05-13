2020/05/13 | 20:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت قافلة من الشاحنات التي تحمل أرقام منطقة كردستان العراق، مدينة القامشلي السورية اليوم الأربعاء، قادمة من كردستان عبر معبر الوليد الحدودي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: قافلة شاحنات تدخل الى سوريا عبر كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: قافلة شاحنات تدخل الى سوريا عبر كردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).