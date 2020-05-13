2020/05/13 | 20:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني خلال جلسة اليوم - صورة: KRG

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة إقليم كوردستان تناقش تأمين الرواتب ومباحثاتها مع بغداد) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة إقليم كوردستان تناقش تأمين الرواتب ومباحثاتها مع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).