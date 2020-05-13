الحسكة: إحباط محاولة هرب جديدة من داخل مخيم “الهول”

2020/05/13 | 20:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر بعض النسوة المتشددات بافتعال أحداث أمنية داخل #مخيم_الهول، الواقع شرقي محافظة #الحسكة، حيث تمكنت قوى الأمن الداخلي اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة هرب أقدمت عليها بعض النسوة من عوائل مقاتلي تنظيم #داعش.وألقت قوات…

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