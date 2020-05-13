أكثر من /3000/ آلاف إصابة بـ “كورونا” في العراق منها /1162/ في بغداد

2020/05/13 | 20:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد شهد #العراق ارتفاعاً كبيراً في معدّل الإصابات اليومي بوباء #كورونا، إذ سجّلت البلاد /119/ إصابة بالفيروس إبّان الـ /24/ ساعة الماضية، وهو أعلى معدّل يومي منذ تفشّيه في فبراير المنصرم.الأمر الذي يلفت الانتباه…

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