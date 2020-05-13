الشرطة التركية تبحث عن سيدة سورية… ما هي الأسباب؟

2020/05/13 | 20:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا (الحل نت) ـ تواصل الشرطة التركية عمليات البحث عن سيدة سورية، هاربة من إحدى المستشفيات في ولاية #قونيا وسط البلاد، وذلك بعد الاشتباه بإصابتها بفيروس #كورونا.وقالت وسائل إعلام تركية أن السيدة راجعت أحد…

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