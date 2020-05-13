2020/05/13 | 21:01 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تتحدث عن امكانية اعادة حظر التجوال الشامل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 21:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تتحدث عن امكانية اعادة حظر التجوال الشامل) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تتحدث عن امكانية اعادة حظر التجوال الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).