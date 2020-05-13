رسميا.. تحديد موعد استئناف الدوري الإيطالي

2020/05/13 | 21:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صوتت أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لصالح استئناف الموسم يوم 13 يونيو حزيران خلال اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء رغم أن القرار النهائي يعتمد على الحكومة.

وتوقف دوري الأضواء في إيطاليا منذ التاسع من مارس آذار الماضي بسبب وباء كوفيد 19 ورغم أن الحكومة سمحت بإقامة حصص تدريب جماعية بدءا من يوم الاثنين لم تحدد إن كانت المسابقة ستعود.

وقالت رابطة الدوري في بيان ”في ظل الاهتمام بعودة النشاط الرياضي تم تحديد موعد 13 يونيو لاستئناف البطولة وفقا للقواعد الطبية لحماية اللاعبين وكل المنتمين للعبة“.

كما طالبت الرابطة ملاك حقوق البث التلفزيوني ”باحترام المواعيد المحددة للدفع كما تنص العقود للحفاظ على علاقة بناءة معهم“.

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