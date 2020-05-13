بالوثيقة.. مصرف الرشيد يعلن إصابة مدير فرعه في مدينة الصدر بفيروس كورونا

2020/05/13 | 21:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد تنشر العهد نيوز، وثيقة صادرة من مصرف الرشيد تكشف فيها عن إصابة مدير فرعه بمدينة الصدر بفايروس كورونا.يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.

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