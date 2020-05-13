كركوك تعلن نبأً ساراً بشأن تطورات كورونا

2020/05/13 | 21:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت دائرة صحة محافظة كركوك، يوم الاربعاء، شفاء ثلاثة مصابين بفيروس كورونا، فيما اشارت الى ان اجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء يبلغ ٧٠ حالة.

وقال مدير عام صحة كركوك بالوكالة زياد خلف في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك شهدت هذا اليوم شفاء ثلاثة مصابين بالفيروس"، مشيرا الى ان اجمالي الاصابات الكلية في المحافظة يبلغ ٧٠ حالة.

واضاف ان الإصابات الحالية تبلغ 21 حالة، وحالات الشفاء 47 حالة، مردفا "ولدينا حالتي وفاة منذ ظهور الوباء في كركوك".

واعلنت وزارة الصحة العراقية الأربعاء تسجيل ٣ وفيات و١١٩ إصابة جديدة بكورونا في البلاد خلال ٢٤ ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ ظهور الجائحة.

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