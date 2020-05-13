نينوى تعيد فتح المساجد لأداء صلاة التراويح

2020/05/13 | 21:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة نينوى يوم الأربعاء إعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة التراويح.

وذكر بيان صادر عن المحافظة ورد لوكالة شفق نيوز أن "رئيس خلية الازمة محافظ نينوى نجم الجبوري أوعز بالسماح بافتتاح المساجد والجوامع لإقامة صلاة التراويح حصرا اعتبارا من اليوم".

ويأتي هذا القرار رغم تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، حيث سجل العراق 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء وهي أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ ظهور الجائحة، فضلاً عن ثلاث وفيات جديدة.

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