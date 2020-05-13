2020/05/13 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

كشف الأمين العام لوزارة شؤون البيشمركة في إقليم كردستان، جبار ياور، الاربعاء (13 أيار 2020)، عن س...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البيشمركة تكشف عن ستراتيجية جديدة لداعش بالمناطق المتنازع عليها وتتحدث عن عمليات تجنيد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البيشمركة تكشف عن ستراتيجية جديدة لداعش بالمناطق المتنازع عليها وتتحدث عن عمليات تجنيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).