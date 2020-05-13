عضو بخلية الازمة النيابية يطالب الكاظمي باعلان فرض الحظر الشامل المشدد حتى نهاية آيار

2020/05/13 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا فالح الزيادي، عضو خلية الازمة النيابية، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى اصدار قرار بفرض حظر التجوال الشامل حتى نهاية شهر ايار الجاري.

وقال الزيادي، في بيان نشره مكتبه الاعلامي وتلقته (بغداد اليوم)، ووجهه الى رئيس خلية الازمة النيابية المحترم، وأعضاء خلية الازمة المحترمين "لا يخفى على حضراتكم الزيادة الكبيرة في إعداد المصابين بفايروس كورونا في بغداد والمحافظات وعدم التعامل بجدية مع الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين والجهات الحكومية والاعتقاد الخاطئ بانحسار وتلاشي الوباء وكذلك عدم ضبط سلوك الأفراد والمجتمع فيما يتعلق بالالتزام بإجراءات بالسلامة والوقاية من هذا الفيروس".

وتابع: "واستكمالا لعملنا وخطتنا في التعامل مع الوباء ولمنع إعادة حدوث موجه وبائية كبيرة في أغلب مناطق البلد والحفاظ على سلامة ابناء الشعب العراقي وحمايتهم وعدم ضياع كافة الجهود الكبيرة المبذولة من كافة الجهات الحكومية والنيابية اقترح على جنابكم واطالب السيد رئيس لجنة العليا الصحة و السلامه الوطنية رئيس الوزراء ووزير الصحة بإعلان الحظر الشامل المشدد لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الجمعة 15 ايار ولما بعد عطلة عيد الفطر المبارك كإجراء وقائي لضمان منع الاختلاط والتجمعات ومنع الحركة ما بين المحافظات".

ووجه وزير الصحة، حسن التميمي اليوم، نداءً تحذيرياً للمواطنين بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا وتسجيل الوزارة اليوم 119 اصابة ، في عموم البلاد، فيما خاطب رجال الدين، وشيوخ العشائر.

وحذر التميمي، في بيان، أورده مكتبه الإعلامي "من زيادة الاصابات بكورونا"، حاثا "الجميع على تفعيل أدوارهم المطلوبة للحد من انتشاره".

ودعا "رجال الدين، ورؤساء العشائر، الى مضاعفة الضغط على المواطنين للالتزام بالوقاية من كورونا".

وأكد أن "القوات الأمنية، والفرق الصحية، ستتخذ إجراءات صارمة، ضد الأنشطة التجارية المزدحمة، التي لا تلتزم بتوصيات الوقاية" ، مبيناً ان " التزاحم والانشطة الدينية والعشائرية والتزاور من اهم اسباب زيادة الاصابات".

وأجرت وزارة الصحة العراقية، اليوم، أول تحرك رسمي بعد تسجيل 119 إصابة بكرونا اليوم، وهي اعلى حصيلة يومية تسجيل بفيروس كورونا منذ دخوله الى البلاد.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر تأكيده "رفع توصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن مستجدات فيروس كورونا"، مبيناً ان "الوزارة تراقب كل المستجدات وسترفع التوصيات المعتمدة على الملاحظات الفنية العلمية الى اللجنة العليا للصحة والسلامة لاتخاذ القرار".

وأضاف ان "ارتفاع حالات الإصابة في بغداد وبعض المحافظات جاء نتيجة عدم التزام المواطنين بالحظر الصحي".

واشار الى إمكانية إعادة الحظر الشامل للتجول أو العزل المناطقي بعد تزايد حالات الاصابة ،لافتاً الى ان" صحة المواطن هي من أولويات الوزارة واي خطر ضمن الاخطار الوبائية سيهدد مجتمعات بكاملها".

وتابع البدر انه "لا يمكن الاعتماد على النتائج المتذبذبة في بعض المحافظات كون الفيروس خطير ومن الممكن ان يصاب المريض لمدة أسبوعين من دون ان تظهر عليه اعراض"، مشيراً الى انه "من المبكر اتخاذ قرار برفع الحظر واستئناف الدوام في المحافظات التي تسجل تراجعاً في اعداد الإصابات بفيروس كورونا".

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مصدر طبي في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، تفاصيل حالة الاصابة 26 بفيروس كورونا المستجد التي سجلت اليوم.

وقال المصدر، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ديالى سجلت اليوم حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا وهي لرجل من اه

بغداد اليوم- بغداد

قالت الناشطة الايزيدية نادية مراد، اليوم الاربعاء، انها بحثت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلبية مطالب المتظاهرين وضرورة مشاركة الاقليات في الحكومة الجديدة.

وذكرت مراد، على صفحتها في فيسبوك "اجريت اتصالا هاتفيا مع رئيس الوز

بغداد اليوم-الديوانية

أعلن رئيس خلية الأزمة، محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، الأربعاء (13 أيار 2020) فرض حظر التجوال الشامل، في عموم المحافظة، بعد تسجيل 119 اصابة بكورونا في عموم البلاد.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ الديوانية، أن الاخير "

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