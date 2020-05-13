2020/05/13 | 21:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الأربعاء توقيف أكثر من ٤٢ ألف مخالف لحظر التجوال منذ آذار/مارس الماضي.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بالتزامن مع تأمينها التظاهرات وقيامهما بواجباتها الأخرى، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي".

وأوضحت أنها "مكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٣ آيار من القاء القبض على ٤٢٧١١ مخالفاً، فيما حجزت ٢٨٧٨ عجلة ودراجة نارية مختلفة، في حين بلغ عدد الغرامات ١٠٧٠٥٢ غرامة، كما سهلت دخول ١٠٥٩٦٧ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد توقف أكثر من ٤٢ ألف مخالف لحظر التجوال) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد توقف أكثر من ٤٢ ألف مخالف لحظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).