وزارة الصحة تتحدث عن امكانية اعادة حظر التجوال الشامل

2020/05/13 | 21:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تحدثت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، عن امكانية اعادة حظر التجوال الشامل، فيما اكدت رفعها توصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن مستجداء الفيروس.ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر تأكيده “رفع توصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن مستجدات فيروس كورونا”، مبيناً ان “الوزارة تراقب كل […]

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