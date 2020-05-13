2020/05/13 | 21:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوردستان تسجل أول إصابة بكورونا في 9 أيام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تسجل أول إصابة بكورونا في 9 أيام) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تسجل أول إصابة بكورونا في 9 أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).