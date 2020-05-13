كورونا يتمدد:الصحة تحذر من فقدان السيطرة “ابن الخطيب” تمتلىء بالمصابين،،واغلاق مصرف بمدينة الصدر لإصابة مديرته

2020/05/13 | 21:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حذر وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، اليوم الاربعاء، من تفاقم الوضع الصحي بعد ارتفاع حصيلة اصابات وباء كورونا في العراق الى أعلى مستوياتها منذ مطلع آذار/ مارس الماضي.ودعا التميمي خلال تصريحات صحفية، تابعتها “يس عراق”، “رجال الدين ورؤساء العشائر لحث المواطنين للالتزام بالارشادات الصحية”، محذراً “من زيادة الاصابات بكورونا ولهذا […]

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