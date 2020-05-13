هل القرآنيون يلجؤون للتقية أم مهووسون؟ - سامي الذيب

2020/05/13 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب وضع القرآن في المتحف----------------طرح علي سوداني قرابة لحسن الترابي قبل سنين السؤال التالي: هل يمكن للحركات الإسلامية ان تصبح ديمقراطية؟كان جوابي: نعم، هذا ممكن على شرط ان يوضع القرآن في المتحف كما تم مع قانون حمورابي الموجود في متحف اللوفر في باريس.



فعلينا جميعا ترك فكرة أن القرآن كتاب منزل كما يدعيه سدنة الدين الإسلامي منذ 14 قرنا وكما تعلمه جامعاتنا ومدارسنا وجوامعنا، بل هو كتاب م ......





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