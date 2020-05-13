2020/05/13 | 21:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بابل وجه رئيس خلية الازمة في محافظ بابل حسن منديل السرياوي،اليوم الاربعاء، بغلق الحدود الادارية للمحافظة وعدم السماح للسيارات الوافدة من الدخول او المرور في المحافظة.وقال السرياوي في بيان تلقته أين نيوز ، انه "وبسبب ازدياد نسبة الاصابات في العراق وخاصة في العاصمة بغداد ، فقد وجه بغلق الحدود الادارية لمحافظة بابل ، وعدم السماح للسيارات الوافدة من الدخول او المرور بالمحافظة".واضاف ان "هذا الاجراء يهدف الى الحفاظ على ارواح المواطنين في المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بابل يوجه بغلق الحدود الادارية ومنع دخول الوافدين ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بابل يوجه بغلق الحدود الادارية ومنع دخول الوافدين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).