عمليات بغداد تعلن عن حصيلة جديدة للمخالفين للحظر الوقائي

2020/05/13 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن حصيلة المخالفين للحظر الوقائي منذ 17 اذار ولغاية اليوم 13 ايار.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "بالتزامن مع تأمينها التظاهرات وقيامهما بواجباتها الأخرى، تواصل الأجهزة الأمنية إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ 17 آذار ولغاية اليوم 13 آيار من القاء القبض على 42711 مخالفاً".وأضافت انها "حجزت 2878 عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات 107052 غرامة".وأكدت انها "سهلت دخول 105967 عجلة حمل تحمل مواد غذائية"، مشيرة الى انها "مستمر باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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