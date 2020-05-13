نائب يطالب باعلان حظر التجوال الشامل بعد تزايد الاصابات بكورونا

2020/05/13 | 21:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد طالب عضو خلية الازمة النيابية فالح الزيادي ، مساء اليوم الاربعاء ، باعلان حظر التجوال الشامل بدءا من يوم الجمعة المقبل.وخاطب الزيادي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، رئيس خلية الازمة النيابية واعضائها بالقول : "لايخفى الزيادة الكبيرة في إعداد المصابين بفيروس كورونا في بغداد والمحافظات وعدم التعامل بجديه مع الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين والجهات الحكومية والاعتقاد الخاطئ بانحسار وتلاشي الوباء وعدم ضبط سلوك الأفراد والمجتمع فيما يتعلق بالالتزام بإجراءات بالسلامة والوقاية من هذا الفيروس".واضاف " استكمالا لعملنا وخطتنا في التعامل مع الوباء ولمنع إعادة حدوث موجه وبائية كبيره في أغلب مناطق البلد والحفاظ على سلامة ابناء الشعب العراقي وحمايتهم وعدم ضياع كافة الجهود الكبيره المبذولة من كافة الجهات الحكومية والنيابية اقترح عليكم واطالب رئيس لجنة العليا الصحة و السلامه الوطنية ورئيس الوزراء ووزير الصحة بإعلان الحظر الشامل المشدد لمدة أسبوعين ابتدا من يوم الجمعة 15 ايار ولما بعد عطلة عيد الفطر المبارك".وتابع ان "هذا الطلب ان تمت الموافقة عليه يعد كإجراء وقائي لضمان منع الاختلاط والتجمعات ومنع الحركه ما بين المحافظات ، راجيا الإسراع بذلك مع تمنياتنا بالصحه والسلامه لجميع ابناء الشعب العراقي".

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