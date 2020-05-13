شفاء ستة مصابين بكورونا في ذي قار خلال 24 ساعة

2020/05/13 | 21:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار شفاء ستة مصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية .وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نتائج الفحص المختبري في مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد ، اكدت شفاء ستة مصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية “.واشار الى ان […]

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