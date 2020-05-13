2020/05/13 | 21:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار عن استئناف العمل في مستشفى الحسين التعليمي وسط مدينة الناصرية بعد غلقه لمعالجة مصابي فيروس كورونا .وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” خلية الازمة قررت اعادة العمل في مستشفى الحسين التعليمي بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف العمل في مستشفى الحسين التعليمي بعد غلقه لمعالجة مصابي كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف العمل في مستشفى الحسين التعليمي بعد غلقه لمعالجة مصابي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).