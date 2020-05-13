شفاء 4 مُصابين بكورونا في كربلاء

2020/05/13 | 21:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كربلاء جنوب العراق، الاربعاء، عن شفاء أربعة مُصابين بكُورونا ومغادرتهم ردهة الحُميَات في المستشفى....

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