2020/05/13 | 21:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل لم يتجمّع مسيحيّو كرمليس هذا العام مع بعضهم البعض، كانوا بعيدين في أهّم حدث تاريخي يحصل، لقد أبعدت كورونا الناس عن بعضهم البعض إلّا في كرمليس قرّبتهم أكثر وغزلت من إشتياقهم محبّة تتجّذر في أرض هذه البلدة التي زرعت الكثير من الجمال.مهرجان مار أدّي الثامن، هذا المهرجان الذي تشارك …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجذّر وتجدّد عن بعد في مهرجان مار أدّي الثامن) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجذّر وتجدّد عن بعد في مهرجان مار أدّي الثامن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).