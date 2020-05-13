توصيات مرتقبة.. وزير الصحة يقرع ناقوس الخطر ويتوعد أنشطة تجارية

2020/05/13 | 21:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحذر وزير الصحة حسن التميمي، الأربعاء، من تفشي الجائحة وخروج الأمور عن السيطرة، فيما أعلن المتحدث باسم الوزارة رفع توصيات قريبًا إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة.

دعا وزير الصحة رجال الدين وشيوخ العشائر إلى حث الناس على الالتزام وتوعد أنشطة تجارية "مزدحمة"

وقال التميمي في بيان صدر عنه، 13 آيار/مايو، إن على الجميع "الحذر من زيادة الإصابات بكورونا"، وحث على "تفعيل أدوارهم المطلوبة للحد من انتشاره".

ودعا الوزير، رجال الدين و رؤساء العشائر إلى "حث المواطنين على الالتزام بالإرشادات الصحية"، مشددًا أن "القوات الأمنية والفرق الصحية ستتخذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة التجارية المزدحمة التي لاتلتزم بتوصيات الوقاية".

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، "الوزارة تراقب كل المستجدات وسترفع التوصيات المعتمدة على الملاحظات الفنية العلمية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة لاتخاذ القرار".

وأضاف، أن "ارتفاع حالات الإصابة في بغداد وبعض المحافظات جاء نتيجة عدم التزام المواطنين بالحظر الصحة"، مشيرًا إلى إمكانية إعادة فرض الحظر الشامل للتجول أو العزل المناطقي بعد تزايد حالات الإصابة".

قال المتحدث باسم الصحة إن الوزارة ستفرع توصياتها إلى اللجنة العليا لاتخاذ قرار مناسب بعد ارتفاع معدلات الإصابة

وأكد، أن "صحة المواطن هي من أولويات الوزارة وأي خطر ضمن الأخطار الوبائية سيهدد مجتمعات بكاملها"، موضحًا أن "الاعتماد على النتائج المتذبذبة في بعض المحافظات غير ممكن، كون الفيروس خطير ومن الممكن أن يصاب المريض لمدة أسبوعين من دون أن تظهر عليه أعراض"، فيما رأى أن من المبكر "اتخاذ قرار برفع الحظر واستئناف الدوام في المحافظات التي تسجل تراجعًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالة وفاة مقابل شفاء 63 شخصًا في عموم البلاد، فيما تصدرت العاصمة بغداد حصيلة الإصابات الجديدة بـ 82 حالة.

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