الكاظمي يستقبل فريق عمل المسلسل الرمضاني (كما مات وطن)

2020/05/13 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاربعاء 13-5-2020، كادر العمل الدرامي العراقي (كما مات و...





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