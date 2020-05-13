السليمانية تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد 15 يوماً من توقف الاصابات فيها

2020/05/13 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

أعلنت دائرة صحة السليمانية في اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد 15 يوماً من توقف الاصابات في المحافظة.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الصحة سجلت اليوم اصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد 15 يوم من عدم تسجيل المحافظة لاي اصابة، لرجل عمره 50 عاما".

وعلى مستوى البلاد، سجل الموقف الوبائي لليوم الاربعاء، أعلى معدل إصابات منذ دخول الفيروس في شباط الماضي، وتجاوز لأول مرة حاجز الـ 100، حيث أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 119 اصابة في البلاد فضلاً عن 3 حالات وفاة.

وارتفع مجموع الاصابات بعد حصيلة اليوم الى 3032، ومجموع الوفيات 115، ومجموع حالات الشفاء 1966، ومجموع الراقدين الكلي 951.

وعلى خلفية ذلك، أعلنت محافظة بابل غلق حدوها بشكل كامل، فيما أعلنت الديوانية فرض الحظر الشامل داخل المحافظة، واعتذر محافظ النجف عن استقبال الوافدين بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام)، وغلق المحافزة بالكامل.

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