عضو بالمالية النيابية: رواتب معتقلي رفحاء عالية جدا وكل فرد من عوائلهم يمنح اموالاً شهرية !

2020/05/13 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأى عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الأربعاء 13-5-2020، أن رواتب وامتيازات سجناء "رفحاء" عالية جدا وينبغي مراجعة الملف من جديد.

وقال كوجر في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "رواتب وامتيازات رفحاء عالية جدا، وطريقة دفع رواتبهم تختلف عن الاشخاص الذين عاشوا المعاناة نفسها في مناطق أخرى".

وامتيازات رفحاء هي رواتب مخصصة لمعارضين للنظام السابق لجأوا إلى السعودية، فوضعتهم في مخيم، بمدينة رفحاء، قريبا من حدودها مع العراق، بعد "الانتفاضة الشعبانية" ضد نظام صدام حسين عام 1991.

وأوضح كوجر "في ملف رفحاء خصصت لجميع افراد العائلة رواتب من الدولة، وهذا يعتبر تمييزا بين افراد الشعب العراقي، وهو محل رفض وعدم رضى من قبل الجميع ويجب ان يتم تعويض المتضرر فقط".

وبين، أن "أغلب نزلاء مخيم رفحاء، هم من الطبقة السياسية، الذين رتبوا وضعا لأنفسهم، عندما كانوا في مجلس الحكم"، مشددا على "ضرورة مراجعة الملف بشكل جدي من ناحية الغاء التمييز بين افراد المجتمع وحصر الرواتب التي يتقاضوها بشخص واحد من افراد العائلة".

وكشف القاضي رحيم العكيلي، الثلاثاء (12 أيار 2020)، عن مجموع ما يتقاضاه السجناء السياسيين ونزلاء مخيمات رفحاء من الرواتب التقاعدية.

وقال العكيلي في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن "مجموع عدد السجناء والمعتقلين السياسيين الذي يتقاضون رواتب تقاعدية هو:- (99612) تسعة وتسعون الفا وستمائة واثنى عشر".

واضاف أن " هناك (18577) سجين سياسي، و (51854)معتقل سياسي، و(29181) محتجز رفحاوي".

وتابع العكيلي أن "هذه الفئات تقبض ما مجموعه (مائة وواحد مليار ومائة وستة وسبعين مليون دينار )شهريا، بدون احتساب ازدواج الرواتب لمن لديه منهم ازدواج راتب".

بغداد اليوم- بغداد

كشف مقرر مجلس النواب، هوشيار قرداغ، الاربعاء(13 أيار 2020)، عن موعد عودة البرلمان لعقد جلساته الاعتيادية.

وقال قرداغ في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "البرلمان سوف يعود لعقد جلساته بشكل طبيعي، بعد اعلان خلية الأزمة الانتهاء م

بغداد اليوم- بغداد

تحدث القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، اليوم الاربعاء، عن معلومات تفيد بوجود مخطط ’’ارهابي’’ لاستهداف الامامين العسكريين في مدينة سامراء مرة اخرى.

وقال الزاملي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)

بغداد اليوم- بغداد

علق النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الاربعاء 13-5-2020 ، على توجه حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتقليص وترشيد الهياكل الإدارية في الدولة العراقية.

وقال المسعودي، لـ(بغداد اليوم)، ان "النظام الاداري بعد

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