الكاظمي يؤكد أهمية الفن والفنانين في التعبير عن واقع المجتمع

2020/05/13 | 21:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء،على أهمية الفن والفنانين في الدولة والمجتمع ودورهم في التعبير عن واقع الشعب العراقي وتطلعاته ومطالبه المشروعة ودعم الحكومة للثقافة والفن.وذكر مكتب الكاظمي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير " استقبل بمكتبه في القصر الحكومي، اليوم الأربعاء، كادر العمل الدرامي العراقي (كمامات وطن)".وأضاف أن "الثقافة والفن شريكان في بناء وإصلاح الدولة والمجتمع ومحاربة الفساد والظواهر السيّئة وتشجيع المواقف الإنسانية والوطنية"، مبينا "سعي الحكومة لدعم الفن والفنانين".وتابع انه "اكد على أهمية الفن والفنانين في الدولة والمجتمع ودورهم في التعبير عن واقع الشعب العراقي وتطلعاته ومطالبه المشروعة ودعم الحكومة للثقافة والفن".من جهتهم أعرب "كادر العمل الدرامي المتكوّن من الفنان أياد راضي والدكتور حكمت البيضاني والمخرج سامر حكمت ومدير التصوير مصطفى حكمت، عن تهانيهم بتسلم رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة وشكرهم لإستقبالهم ولإشادته بالفن والفنانين وعزمه على دعمهم، متمنين له النجاح في خدمة الشعب العراقي وتحقيق تطلعاته.

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