الكالتشيو الايطالي يعاود منافساته في 13 حزيران المقبل

2020/05/13 | 21:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت رابطة الدوري الإيطالي، مساء اليوم الاربعاء ، عن موعد استئناف موسم (2019/2020)، بعدما توقف منذ 9 آذار الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا .وأصدرت الرابطة بيانًا رسميًا، أكدت فيه استكمال المنافسات بداية من 13 حزيران المقبل، بعد الاتفاق على إجراء تعديلات بسيطة على البروتوكول الطبي.وذكرت شبكة "سبورت ميدياست"، أن الأندية الإيطالية اجتمعت اليوم الأربعاء، عبر الفيديو، وصوتت على موعد استئناف البطولة، وأقرت يوم 13 حزيران.وأضافت أن هذا التوقيت حصل على موافقة أغلبية الأندية الـ20 التي حضرت الاجتماع.وأشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، إلى أنه حال استكمل الدوري في 13 حزيران، فإن مباريات البطولة ستقام كل 3 أو 4 أيام، موضحة أن ذلك سيسمح بنهاية المسابقة في 2 آب.جدير بالذكر أن وزير الرياضة الإيطالي،فيتشينزو سبادافورا، أعلن اليوم استئناف التدريبات الجماعية من يوم 18 ايار الجاري، بعدما وافق الاتحاد الإيطالي على إجراء التعديلات اللازمة على البروتوكول الصحي.

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