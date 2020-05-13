“تجنيد الأطفال” فضيحة جديدة ترتكبها تركيا في صراعها حول ليبيا

2020/05/13 | 21:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر صحفية عديدة، تورط نظام الرئيس التركي “رجب الطيب إردوغان” بتجنيد عشرات الأطفال السوريين وإرسالهم للقتال في ليبيا، وهو ما يعتبر فضيحة وجريمة تدينها جميع الأعراف والمواثيق الدولية.وقال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”…

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