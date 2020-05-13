مصدر روسي: أدلة على أن عقار “فافيبيرافير” هو الأكثر فعالية لعلاج كورونا

2020/05/13 | 21:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال كيريل دميتريف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن النتائج الأولى للتجارب السريرية لعقار “فافيبيرافير”، تدل على أنه قد يكون الأكثر فعالية في علاج COVID-19.وذكر دميتريف، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن دراسة الدواء، تجري في المراكز التي وافقت عليها روسيا في جميع أنحاء البلاد، وأن 330 مريضا يخضعون للعلاج بهذا الدواء.[…]

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