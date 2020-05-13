خلية الازمة النيابية تطالب باعادة حظر التجوال الشامل ابتداء من يوم الجمعة المقبل

2020/05/13 | 21:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد طالب عضو خلية الازمة النيابية فالح الزيادي، الاربعاء، باعلان حظر التجوال الشامل بدءا من يوم الجمعة المقبل.وخاطب الزيادي في بيان تلقته /المعلومة/، رئيس خلية الازمه النيابيه واعضائها بالقول “لايخفى الزيادة الكبيرة في إعداد المصابين بفايروس كورونا في بغداد والمحافظات وعدم التعامل بجديه مع الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين والجهات الحكوميه والاعتقاد الخاطئ […]

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