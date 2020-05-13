إصابة الأروغواياني كاسيرس بفيروس كورونا

2020/05/13 | 21:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور عينة إيجابية في الفحوصات الخاصة بهم، من دون الكشف عن أسماء المصابين.وأكدت صحيفة “البايس” الإسبانية، أن بين المصابين الثلاثة المدافع الأوروغواياني مارتين كاسيرس، الذي سبق له ارتداء قميص برشلونة ويوفنتوس.وسيخضع كاسيرس للعزل الطبي لمدة 14 يوما على الأقل، […]

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