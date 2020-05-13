وزير الشباب والرياضة عدنان درجال و رئيس جهاز مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي يلتقيان عدد من ممثلي الشباب المتظاهر للاستماع لمطالبهم

2020/05/13 | 21:44 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال و رئيس جهاز مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي يلتقيان عدد من ممثلي الشباب المتظاهر للاستماع لمطالبهم

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